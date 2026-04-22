◇セ・リーグ巨人2―1中日（2026年4月21日長野）【記者フリートーク】アマチュア時代の経験が巨人・平山の人間力を高めた。独立リーグの千葉時代に、千葉県内で初めて1人暮らしを始めた。幼少期は「トマトを投げていた」ほど大の野菜嫌いだったが、節約のため自炊しなければならず、栄養面も考えて野菜に挑戦。キャベツやレタスなどを交ぜたサラダにドレッシングをかけて食べると「別にいけるかな」と見事に克服した。子