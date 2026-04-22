【ニューヨーク＝木瀬武】２１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２９３・１８ドル安の４万９１４９・３８ドルだった。値下がりは２日連続。米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡る不透明感から、売りが優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数も２日連続で下落し、終値は１４４・４２ポイント安の２万４２５９・９７だった。