◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）緊急事態で結束した。走攻守でミスが出るも、若手が躍動した。阿部監督は「素晴らしいゲームだった」と１点差勝利をたたえた。長野オリンピックスタジアムは気温１２度、冷たい強風が吹いた。ベンチにストーブが置かれるほど寒い中でも選手たちは熱かった。練習中に泉口の顔面に打球が直撃して救急搬送された。不動の「３番・遊撃」を欠き、３番に増田陸、遊撃には丸に代