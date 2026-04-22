NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4719.60（-109.20-2.26%） 金６月限は続落。時間外取引では、イランが米国との協議に参加する見通しが示されたが、手じまい売りが出て軟調となった。欧州時間に入ると、イランがパキスタンに代表団を派遣していないことが伝えられた。日中取引では、予想以上の米小売売上高やイランの協議欠席通知を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS