◇ファーム公式戦楽天13―0ロッテ（2026年4月21日森林どり泉）2軍調整中の楽天・前田健が、ファーム・リーグのロッテ戦（森林どり泉）に先発で実戦復帰し、5回2安打無失点と好投した。7日の日本ハム戦で先発も右ふくらはぎがつり、3回1/3を3安打無失点で降板。翌8日に出場選手登録を外れていた。2週間ぶりの登板で好投した右腕について三木監督は「いろいろ確認しながら投げている感じもあった。明日、反動などを確認