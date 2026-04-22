文化放送の定例会見が21日、都内で行われた。田中博之社長が、コンプライアンス違反から活動再開した生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める新番組「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」について言及。「人を元気にする力をお持ちで、良い意味で励まされる放送ができた」と手応えをのぞかせた。また歌手の新浜レオン（29）も登場し、今月始まった新番組「新浜レオンFunFunRadio！」をアピールした。