現在、日本付近には大陸から黄砂が飛来しています。 大分県内も22日にかけて影響が出る恐れがあり、注意が必要です。 21日の県内は高気圧に覆われ、各地で日差しが届きましたが、現在、日本付近には大陸から黄砂が飛来しています。大分地方気象台によりますと日中、大分ではほとんどの時間帯で見通しがきく距離が20キロと黄砂の目立った影響はありませんでした。 しかし黄砂の飛来は22日にかけても続き、見通しがきく距離が1