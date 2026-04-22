日出生台演習場（2025年8月） 21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で「戦車が暴発した」と通報があり、隊員4人が搬送されました。3人が死亡、1人がけがをしたということです。小泉防衛大臣は21日、報道陣に対し以下コメントしました。 「本日8時39分ごろ、大分県日出生台演習場において陸上自衛隊西部方面戦車隊がヒトマル式戦車により射撃訓練を行っていたところ戦車の砲弾が砲内にて暴発し戦車に乗車して