21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、「戦車が暴発した」と通報があり、隊員4人が搬送されました。 3人が死亡、1人がけがをしたということです。 日出生台演習場（2025年8月） 日田玖珠広域消防本部によりますと、21日8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場内の射撃訓練中に戦車が暴発した。負傷者が4人いる」と119番通報がありました。 45歳の男性と28歳の男性がその場で死亡が確認さ