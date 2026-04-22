◇パ・リーグ楽天1―3日本ハム（2026年4月21日エスコンF）球団初の「開幕投手の4戦4勝」が懸かっていた楽天先発の荘司が、7回8安打3失点で初黒星を喫した。4回に浅村の2号ソロで一時同点に追いついたが、直後の4回に奈良間に決勝の適時二塁打を浴びるなど2失点。「試合をつくるのは前提で、勝たせることを求められている。悔いの残る失点の仕方だった」と悔やんだ。それでも自身初の2桁10奪三振をマークし、「真っすぐ