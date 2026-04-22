2024年、大分県日田市の商業施設で高齢の女性を刃物で刺して殺害した罪などに問われた男の控訴審の判決公判が21日行われました。 福岡高裁は懲役22年とした一審判決を支持し弁護側の控訴を棄却しました。 この事件は、2024年6月日田市の無職・白土正博被告が市内の商業施設で日野初美さん当時84歳の首を果物ナイフで刺し殺害したとして殺人と銃刀法違反の罪に問われているものです。 福岡高裁 弁護側は無罪