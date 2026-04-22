日出生台演習場 21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。 消防によりますと、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場での射撃訓練中に戦車が暴発した」と119番通報がありました。 男性2人の死亡がその場で確認され、別の男性1人が心肺停止の状態で搬送されました。このほか、女性1人もけがをして搬送されています。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 4. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 5. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 6. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 7. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 8. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 9. 京都男児遺棄 過熱報道を疑問視
- 10. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 5. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 6. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 7. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 8. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 9. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 10. こんなことまで注意? 市長が苦言
- 1. 高市首相「全ては国民のために」
- 2. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 3. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 4. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 5. 男児は「お母さん大好きだった」
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. 「高市は一線を越えた」と音楽家
- 8. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 9. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
- 10. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 5. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 6. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 7. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 8. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 9. サウナに良い効果 研究で判明?
- 10. 頼総統 中国の圧力で外遊中止
- 1. UDトラックス 1万3千台リコール
- 2. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 3. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 4. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 5. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 6. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 7. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 8. 三菱UFJ銀行 個人預金の獲得に力
- 9. ANA「燃油サーチャージ」導入へ
- 10. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. Bluetoothヘッドフォン買い替え
- 3. ASUS ルーター新製品を発表
- 4. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 5. dポイントの不正利用防止 新機能
- 6. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 7. 【買うべき？】DJI Osmo Pocket 4登場！前作からの「確かな進化」と損しない選び方
- 8. 約6,500円で破格のスペック！最初の1台に買うべき神コスパヘッドホン「HAYLOU S40」
- 9. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 10. 「OPPO Find X9 Ultra」グローバル向けに正式発表、日本でも今夏登場
- 11. ミャクミャク好き必見！「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」
- 12. 赤城耕一の「アカギカメラ」 第139回：標準ズームレンズの食わず嫌いを治した「シグマ24-105mm」という焦点域の思想
- 13. あしかがフラワーパークの「大藤」が満開。昨年より1週間早く見頃に
- 14. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
- 15. GitHubが2025年の透明性レポートを公開、削除されたプロジェクトは4万7228件で過去最高
- 16. 実戦さながらのハッカソン「Tornado2026」エントリー受付開始、今年は東京、大阪、札幌、福岡の4都市開催
- 17. 孫社長公認"ハゲの歌"に物議
- 18. 鍵も財布もスマートフォンもまとめて探せる「Tile スターターパック」レビュー
- 19. 僕らのインフラを守る新たな味方「太陽光発電飛行船」を紹介するぜ
- 20. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 4. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 5. 負傷の米投手 インスタで報告
- 6. トレードしないで 村上に悲鳴も
- 7. 大谷 MLB9年目で3番目に遅い
- 8. そっくりだ 村上と似ている選手
- 9. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 10. 大谷ルールに「理解できない」
- 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 2. 京都男児遺棄 過熱報道を疑問視
- 3. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 4. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 5. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 6. くるまの「ヤッた日」永野把握?
- 7. 元セクシー女優がプロレスラーと結婚して二児の母に。引退後の今「否定も後悔もしていない」
- 8. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 9. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
- 10. 中居正広氏「再始動」の可能性か
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 4. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 6. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
- 7. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 8. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
- 9. 甘すぎ? 大人のフリルブラウス
- 10. そろそろジャケットを本格稼働