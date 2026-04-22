日出生台演習場 21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。 消防によりますと、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場での射撃訓練中に戦車が暴発した」と119番通報がありました。 男性2人の死亡がその場で確認され、別の男性1人が心肺停止の状態で搬送されました。このほか、女性1人もけがをして搬送されています。