◇セ・リーグDeNA16―9阪神（2026年4月21日横浜）「XJAPAN」のToshlこと、龍玄とし（60）が、DeNA―阪神戦（横浜）でセレモニアルピッチに登場した。背番号「104（トシ）」でワンバウンドながら力強い投球を披露。ミニライブではDeNA応援歌「勇者の遺伝子」を熱唱し、国歌独唱も務めた。「物凄くメモリアルな、思い出に残る瞬間でした」とコメント。試合後に予定されたライブは試合時間が長引いたため実施されなかった