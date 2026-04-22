別府警察署 大分県別府市に住む60代の男性がおよそ610万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと2025年12月頃、男性は携帯電話でYouTubeで投資に関する動画を閲覧していたところ、その動画の最後に「この先の有力情報はLINEで教えます」というような内容が表示されたため、男性は書かれていたURLにアクセスしました。 すると、投資の先生と呼ばれている人物や、そのアシス