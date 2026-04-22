1日午前、大分県の陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。中継を交えて最新情報をお伝えします。 ◆TOS渡辺一平記者 「日出生台演習場の入り口に来ています。入り口付近には駐車場があり自衛隊の車両が現在、数十台並んでいます。演習場はこちらから奥の山の方に向かって広がっていて、総面積は約4900ヘクタールと陸上自衛隊の演習場では西日本最大の