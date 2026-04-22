日出生台演習場 21日、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し、隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。 日出生台演習場は沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練など様々な訓練が行わる場所でもあります。 どういう場所なのか、まとめました。 日出生台演習場は由布市、玖珠町、九重町の1市2町にまたがっていて、総面積はおよそ4900ヘクタールと陸上自衛隊の演習場として