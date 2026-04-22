◇セ・リーグ巨人2―1中日（2026年4月21日長野）巨人は21日、長野での中日戦に2―1で逆転勝ちし、連敗を2で止めた。試合前に不動の「3番・遊撃」だった泉口友汰内野手（26）が、打球を顔面に直撃で受け負傷離脱。キーマン不在のピンチで今月上旬に支配下登録された平山功太内野手（22）が逆転決勝打でプロ初打点。泉口に代わって遊撃でプロ初出場したドラフト5位・小浜佑斗内野手（24）がプロ初安打でお膳立てするなど、若