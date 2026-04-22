10式戦車（画像：防衛省のホームページより） 21日、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し、隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。 隊員が乗っていた「10式戦車」についてまとめました。 陸上自衛隊の4代目の戦車で最新式となる10式戦車。 全長はおよそ9・5メートルで、最高速度は時速70キロ。120ミリの大砲や12・7ミリ重機関銃を装備しています。