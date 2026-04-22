◇セ・リーグDeNA16―9阪神（2026年4月21日横浜）DeNA・牧が28歳の誕生日に一発を放った。0―3の3回1死一塁で才木の外角151キロ直球を強振。右中間席へ開幕戦以来となる2号2ランを運んだ。「三森が粘って出塁してつくってくれたチャンスだった。無駄にしないよう、自分のスイングをすることだけを心がけた」と振り返った。初回の打席ではハッピーバースデーが歌われ、22、24年に続く自身3本目のバースデーアーチ。開幕か