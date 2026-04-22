町田―アルアハリ前半、先制ゴールを決める町田・相馬＝ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は21日、サウジアラビアのジッダで準決勝の残り1試合が行われ、町田がアルアハリ（アラブ首長国連邦）を1―0で下し、初出場で決勝に進んだ。前半に相馬のゴールで先制。後半は守勢の時間が長かったものの、GK谷を中心に守り切った。25日（日本時間26日未明