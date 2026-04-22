バレーボール韓国リーグ女子のIBK企業銀行は21日、女子日本代表前監督の真鍋政義氏（62）が監督に就任すると発表した。現役時代にセッターとして活躍した真鍋氏は引退後は女子の久光製薬監督を経て女子日本代表監督に就任。12年ロンドン五輪で28年ぶりの表彰台となる銅メダル獲得に導いた。4強入りを逃した16年リオデジャネイロ五輪後に一度退任。21年に復帰し、24年パリ五輪では1次リーグで敗退した。