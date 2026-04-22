NHK連続テレビ小説『風、薫る』（2026年度前期）は、いよいよトレインドナースへの道が見えてきた。日本初のナース誕生にはやはり西洋の風が関係していて、アメリカ帰りの貴婦人・大山捨松（多部未華子）の強い意志によって学校が設立されるという流れのようだ。2人の主人公のうち大家直美（上坂樹里）はキリスト教の教会で育ったために英語が堪能、もう1人の一ノ瀬りん（見上愛）も舶来品の商店に勤め、英語を習得