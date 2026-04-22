【その他の画像・動画等を元記事で観る】 南野陽子と植草克秀が、4月22日放送のテレビ朝日『ボーダレス～広域移動捜査隊～』第3話にゲスト出演する。 土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務め、横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦といった個性豊かな俳優陣が出演する本ドラマは、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。 ■新旧アイドルたちが世代を超えて共演 4月14日