ラグビー・リーグワンの東京ベイは21日、都内で今季限りで現役を引退する3選手の会見を行った。19年W杯に出場するなど日本代表キャップ19を持ち、21年には南アフリカ出身で初の代表主将も務めたFLピーター・ラブスカフニ（37）は、家族を南アに残していることもあり「1年前に今季限りと決めた」と明かした。リーグはプレーオフが近いが「いい形で終えることが大事」と話し「将来、ここに戻ってくる」と約束。他に元オースト