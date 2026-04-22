■アスタリスク 1,336円(+300円、+29.0％) ストップ高 アスタリスク [東証Ｇ]がストップ高。21日午後2時30分ごろに、顔認証プラットフォーム「AsReader GoMA」（以下「GoMA」）が西鉄ストア（福岡県筑紫野市）全店舗及び拠点で採用されたと発表しており、これを好感した買いが入った。アスタリスクでは、今回の採用を受けて顔認証ビジネスが「単発の導入」から「ハードウェアを軸としたサブスクリプション