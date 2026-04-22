■アコム 517.3円(+34.4円、+7.1％) アコム [東証Ｓ]が急反発。20日の取引終了後に、集計中の26年3月期の連結業績について、売上高が従来予想の3318億円から3377億円（前の期比6.3％増）へ、営業利益が886億円から1003億円（同71.3％増）へ、純利益が722億円から796億円（同2.5倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感された。営業貸付金利息が計画を上回ったことに加えて、円安の為替影響を受けたこ