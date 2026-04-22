◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武の隅田は9奪三振の7回4失点で2勝目を挙げた。6点の援護をもらった直後の2回に今宮の2ランなど5安打を浴びて4失点。「真っすぐに強さがある分、低めへの制御が利いていない感じ。感覚の問題だけど工夫しないと」と反省した。2回以外は徹底して低めを意識して無安打に抑える“怪投”。今季の白星はいずれもソフトバンク戦で「打線に助けられている」と感