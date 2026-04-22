JRAが馬券発売する「香港チャンピオンズデー」が26日、シャティン競馬場で行われる。チャンピオンズマイルには16年モーリス以来、10年ぶり2頭目の日本調教馬Vを目指して2頭が遠征。マイルG1・4勝のジャンタルマンタル（牡5）を送り込む高野友和師（50）は悲願の海外G1初制覇に挑む。12日の桜花賞をスターアニスで制し、勢いに乗る指揮官に大一番への意気込みを聞いた。（聞き手・新谷尚太）――昨年は安田記念、マイルCSを制