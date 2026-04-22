◇セ・リーグヤクルト1―2広島（2026年4月21日マツダ）ヤクルトは接戦を落とし、球団3度目となる20試合以内での貯金10を逃した。中10日で先発した吉村は6回3安打2失点の粘投も「（立ち上がりは）いい感じにいけた。先制点を与えちゃったので、そこは反省」と4回1死一、二塁から秋山に許した先制適時打を悔やんだ。打線も4安打1得点と援護できず、連勝は2でストップ。池山監督は「いい当たりがほとんど（野手の）正面だっ