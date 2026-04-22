米アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（24日公開）の日本語版プレミアム試写会が21日、都内で行われ、声優の宮野真守（42）らが出席した。宮野は23年「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続きマリオの声を担当。「前作はマリオの成長ストーリー。今回は頼もしくなったマリオたちと一緒に冒険を楽しみましょう」とアピール。女優の西野七瀬（31）はアンバサダー続投が決まり「うれしさ2倍で1UPキ