U―19日本代表が21日、千葉市内で関東大学選抜と練習試合を行い、1―1のPK戦の末に6―5で勝利した。チームはA代表の練習パートナーとしてW杯に同行することが決まっており、5月31日〜6月13日のモーリスレベロトーナメント（フランス）にも出場するため、2チームを編成する。山口監督は「A代表のW杯についていくのはもちろん、モーリスも素晴らしい大会。どっちが優先とかではなく、何を感じ取ってもらえるかを大事にしたい」