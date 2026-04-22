「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋棋士で、今年1月22日に肺炎のため死去した加藤一二三さん（享年86）に「名誉十段」の称号が特例で追贈されることが決まった。21日、日本将棋連盟から発表された。追贈は6月6日付。最高段位は九段だが、今回の「十段」は1987年まで指されていた竜王戦の前身となるタイトル「十段戦」を示す。加藤さんが初めて手にしたタイトルで、計3期務めた思い入れのある棋戦。通算8期獲得したうちで最多