◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）にわかに垂れ込めた暗雲を快音で振り払った。西武は初回に6安打で6点を先制。初回6得点は21年9月1日ロッテ戦以来5年ぶりだった。先頭打者として左翼線三塁打の桑原がアクシデントに見舞われた。走塁中に左太腿裏を痛め、代走を送られ途中交代。肉離れと診断され、西口監督は「抹消します。（離脱は）かなり痛い」と表情を曇らせた。このピンチで打線が奮起し