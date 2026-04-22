◇セ・リーグDeNA16―9阪神（2026年4月21日横浜）苦しんだ分だけ喜びも大きかった。プロ8年目で初の猛打賞。DeNA・勝又が「BLUE☆LIGHTSERIES」として開催された一戦で最高の青い輝きを放った。「1軍で猛打賞を打てるなんて思っていなかった。夢みたい。幸せな一日でした」両軍合わせて28安打25得点の大乱打戦で主役を張った。5―5の5回2死二塁で中前へ勝ち越し適時打。山本の押し出し四球で勝ち越した7回は、なお無