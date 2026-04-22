◇セ・リーグ巨人2―1中日（2026年4月21日長野）巨人・則本が粘投したが、移籍後3試合目の登板で同初勝利はまたお預けとなった。5回まで毎回走者を背負い、10安打されながら1失点。「走者を出しながら最低限粘ることはできましたが、カード頭にリズムの悪い投球をしてしまったことは反省点です」と振り返った。3回の打席ではバントが三塁内野安打となり、14年目でプロ初安打も記録した。