東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを発表した。PCゲームの展開から開始し、その後はニンテンドースイッチやプレイステーションといった家庭用ゲーム機への参入も予定している。吉村文雄社長は「これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ“新たな柱”として明確に位置付け、注力してまいります」と力を込めた。創立75周年の節目の新たな挑戦。「東映ゲームズ」では、最初の