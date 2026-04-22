東京スプリント5着ママコチャ（牝7＝池江）はさきたま杯（6月24日、浦和）を視野。中山牝馬S10着ボンドガール（牝5＝手塚久）はヴィクトリアマイル（5月17日、東京）が本線で、新潟大賞典（同16日）も視野に。福島民報杯4着マイネルモーント（牡6＝高木）はエプソムC（同9日、東京）。僚馬でマーチS4着のヴァルツァーシャル（牡7）は平安S（5月23日、京都）。アンタレスS2着モックモック（牡6＝寺島）は三宮S（6月13日、