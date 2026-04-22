巨人の泉口友汰内野手（26）が21日、試合前に打球を顔面に直撃で受け負傷離脱した。泉口は長野市内の病院に救急搬送され、脳振とう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創と診断され、脳振とう特例対象選手として出場選手登録を外れた。代替選手としてファーム・リーグ西武戦（ジャイアンツタウン）に出場していた石塚が緊急昇格。東京から試合開始の午後6時ごろに到着し、5回に代打で登場した石塚は「与えられたところで全力