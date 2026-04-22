ヤクルト2年目のモイセエフ・ニキータプロ野球、ヤクルトのモイセエフ・ニキータ外野手は21日、2軍日本ハム戦に先発出場。今シーズン第2号となる2ラン本塁打を放った。19歳の燕戦士が見せつけた豪快弾に、ファンは「期待しまくり」「燕のリチャード」と期待を寄せている。乾いた打球音とともに、豪快な放物線を描いた。「2番・左翼」で先発したモイセエフは初回無死一塁、日本ハム先発で、3月のワールド・ベースボール・クラシ