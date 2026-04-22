芋焼酎「７１０」をＰＲする井上会長（左）と杉山副会長松田町と寄村の合併７０周年（２０２５年）を記念して開発された芋焼酎「７１０（なないちまる）」が好評だ。町内の酒店では売り切れも出る状況で、今年春に３００本限定で売り出した新作の「原酒」も発売１カ月で既に３分の２ほどを放出。５月にはラベルを一新した新酒も入荷予定で、関係者は「ここまでは順調。今年の販売からが本当の勝負」とほくほく顔だ。商品名は、