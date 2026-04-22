大相撲の春巡業は21日、東京都足立区で行われ、元大関の幕内・朝乃山（32＝高砂部屋）が小結・熱海富士らと12番取って8勝4敗だった。左膝の大ケガを乗り越えて再入幕して以降は9、8勝にとどまる。夏場所（5月10日初日、両国国技館）に向けて「勝ち越した後がふがいない。10勝以上が一番の目標」と気合。20日に相撲を取る稽古を再開。再浮上を期す実力者は「若い人たちとやっていけば、自分も変わってくる。以前のように稽古の