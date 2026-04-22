ピンク色のクビキリギスを前に満足そうな勇燈さん＝横浜市旭区横浜市旭区の相川勇燈（ゆうひ）さん（４）が、体がピンク色をした珍しいクビキリギスを自宅近くの公園で捕まえた。何らかの要因で色素が欠乏した個体とみられる。「こんな色は見たことがない」と大喜びの相川さん一家は「ピンクちゃん」と名付け、餌や成育環境を調べながら大切に育てている。捕獲したのは３月２８日。「すごい！見て見てー」と勇燈さんの歓声が