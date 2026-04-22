◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）スポーツ報知評論家の高橋由伸が逆転勝ちした中日戦を振り返り、負傷離脱した泉口の代役にキャベッジを指名した。この日は３番に増田陸は入ったが不発。「（泉口が務めていた）３番が日替わりなら動きがとりづらくなる」とした。＊＊＊＊＊＊勝つには勝ったが、相手に助けられた部分も多い。逆転した７回はミスで得たチャンスを平山がものにした。２ボールから連続