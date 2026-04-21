ロードレースに参戦しているチームから圧倒的な支持を得ているJ-TRIPのメンテナンススタンド。東京モーターサイクルショーでは、さまざまなタイプのJ-TRIP製メンテナンススタンドが展示されていたが、そのブースの一角で発表されたのが「MORIプロジェクト」の第一弾となるモリファッションバーだ。これは、タンデム時につかみやすく、荷物の固定にも役立つ実用性を備えながら、車