サーフィン男子で21年東京五輪銀メダルの五十嵐カノア（28）が、21日までにスポニチの単独インタビューに応じた。5カ月後に迫った9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会は日本男子唯一の代表に決まっており、優勝すれば28年ロサンゼルス五輪出場権を獲得できる大事な舞台。アジア大会とロス五輪、日の丸を背負うことの思いなどを明かした。（取材・構成阿部令）――2月にアジア大会が五輪予選を兼ねることが決まった。「