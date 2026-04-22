【ロンドン共同】米国で少女らへの性的虐待罪に問われた富豪エプスタイン氏との関係を問題視されて解任された英国のマンデルソン前駐米大使を巡り、英外務省のロビンス前事務次官は21日、大使就任を実現するよう首相官邸から「絶え間ない圧力をかけられた」と議会に証言した。任命責任を問われているスターマー首相への辞任圧力が強まっている。英メディアによると、首相官邸は圧力があったとのロビンス氏の主張を否定した。