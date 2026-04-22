サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のFINALSで、町田は準々決勝のアル・イテハド戦で１−０の勝利。続く準決勝のシャバーブ・アル・アハリ戦も、１−０で接戦を制した。初のACLEで決勝進出を決めた試合後、フラッシュインタビューに応じたDF岡村大八は「特に後半は苦しいゲーム展開になりましたけど、VARに助けられたゲームだったかなと思いますし、まだまだ修正できる部分があるの