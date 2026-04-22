「ロッテ７−４オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・西川史礁外野手（２３）が試合を決めた。同点の六回２死一、二塁。追い込まれながらも外角いっぱいの変化球を右翼線に運ぶ決勝２点二塁打を放ち「必死に食らいついていきました」。２番での起用を続けるサブロー監督は「僕の打線の組み方は１、２番に重きを置いている」とポイントゲッターとして期待。西川も「全部ヒットを打ちに行く２番だと思って