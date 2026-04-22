「ファーム・リーグ、巨人４−６西武」（２１日、ジャイアンツタウンスタジアム）ここまで順調な調整を続ける巨人・吉川尚輝内野手（３１）が３打数１安打１盗塁、５イニングで途中交代した。１軍昇格が目前まで近づく中「トレーナーさんたちのおかげで今は野球ができるところまでこられた」と感謝。阿部監督は１軍復帰のメドについて「最後は３連戦フルで出て」と語っており、２２日の２軍・西武戦では８イニング出場する予