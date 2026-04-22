「ＪＡＢＡ京都大会、三菱重工Ｗｅｓｔ２−４パナソニック」（２１日、マイネットスタジアム皇子山）第７６回ＪＡＢＡ京都大会が開幕し、今シーズンをもって休部するパナソニックが三菱重工Ｗｅｓｔとの接戦を制し白星発進した。優勝すれば秋の日本選手権の出場権が得られる今大会。今季から指揮を執る井上貴晴監督（３５）は一戦必勝を誓った。パナソニックが攻守で粘った。同点の七回には１死満塁のピンチとなったが、無失